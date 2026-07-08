Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Endividamento: R$ 247,6 bilhões de crédito estão em atraso há mais de 90 dias

Dados do Banco Central apontam alta de 50% em relação a abril de 2025

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Um levantamento da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) utilizou dados do Banco Central e revelou que, até o mês de abril, R$ 247,6 bilhões de crédito estavam em atraso há mais de 90 dias.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • bc
  • dividas
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.