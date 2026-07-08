Endividamento: R$ 247,6 bilhões de crédito estão em atraso há mais de 90 dias

Um levantamento da FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) utilizou dados do Banco Central e revelou que, até o mês de abril, R$ 247,6 bilhões de crédito estavam em atraso há mais de 90 dias.



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