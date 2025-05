Entenda a gravidade da febre oropouche, que vitimou mais duas pessoas no Rio de Janeiro

O Brasil tem casos de febre oropouche desde a década de 1960, com focos na região Norte do país. É o que explica Marcelo Otsuka, vice-presidente do departamento de infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (22).



Com duas novas mortes , o estado do Rio de Janeiro chega a três vítimas da doença no ano de 2025. A febre oropouche é transmitida pelo mosquito maruim e tem sintomas parecidos com a dengue , como febre, dores no corpo, náusea, calafrios.



Segundo o infectologista, o inseto vetor da doença só transmite o vírus caso tenha contato com alguém contaminado. O especialista ainda diz que o número de casos deve ser maior do que o registrado, mas a maioria não apresenta manifestação clínica.



“A menor parcela, que vai ter os sintomas mais graves, é que pode caminhar a óbito. O lance do óbito é mais ou menos parecido com a dengue, e o tratamento também é parecido com a dengue, que é hidratação e controle das complicações”, completa.