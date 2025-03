Entenda como ficam os valores de produtos importados com aumento do ICMS em dez estados brasileiros

O aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para compras internacionais começa a valer a partir desta terça-feira (1º) em dez estados brasileiros. A alíquota, que passa de 17% para 20%, se soma ao imposto de 20% para compras internacionais de até US$ 50,00 (aproximadamente R$ 280,00, na cotação atual), no âmbito federal, que entrou em vigor em agosto de 2024.





Conexão Record News desta segunda-feira (31), Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), explica que a medida já havia sido aprovada com o projeto chamado de "taxação das blusinhas", em agosto passado, e que os Em entrevista aodesta segunda-feira (31), Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), explica que a medida já havia sido aprovada com o projeto chamado de "taxação das blusinhas", em agosto passado, e que os estados apenas iniciaram os reajustes . A economista dá o exemplo com um produto de R$ 100,00, que passaria a custar, aproximadamente, R$ 150,00 com a taxação.