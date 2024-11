Entenda como o bloqueio no Orçamento de 2024 ajuda a cumprir o arcabouço fiscal

O governo deve anunciar nesta sexta-feira (22) o bloqueio de aproximadamente R$ 5 bilhões no Orçamento de 2024 . Em entrevista à RECORD NEWS, o economista Ricardo Buso explica que o valor cumpre uma regra para viabilizar o arcabouço fiscal deste ano. Segundo Buso, contudo, é no pacote de corte de gastos que será anunciado na próxima semana que se concentra a grande expectativa do mercado. "Atinge todos os setores e pode gerar maior tensão."