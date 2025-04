Entenda os principais impactos da redução do preço do diesel na economia

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (1º), o economista Rodrigo Simões comenta a redução do preço do diesel A anunciado pela Petrobras — a queda é de 4,6% nas refinarias. “O governo tem influenciado na direção da Petrobras para que a política de preço também tenha um objetivo de fazer com que o preço dos combustíveis seja mais acessível à população”, analisa Simões.



O economista ainda destrincha os principais impactos na economia , entre eles a influência no custo de remédios e transporte público. “O diesel é um combustível importante utilizado na parte de frete de alimentos, então isso significa que vai contribuir com uma pequena redução na inflação dos alimentos”, completa.