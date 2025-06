Entenda os riscos do crédito consignado para CLT, aprovado pelo Congresso nesta quarta (18)

O crédito consignado para trabalhadores CLT é um avanço para pessoas que precisam de crédito emergencial, diz o economista Igor Lucena, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (19). A linha de crédito foi aprovada pelo Congresso nesta quarta-feira (18) .



No entanto, o especialista faz ressalvas quanto ao empréstimo. “Eu me preocupo muito quando você tem um cenário de taxa de juros muito alta e você tem um sistema de plataforma que gera oportunidade de crédito, de certa maneira, indiscriminada”, diz o economista.



Lucena ainda alerta para os números alarmantes de endividamento da população. “O risco real disso é a possibilidade de que você tenha daqui a um ou dois anos uma massa gigantesca de trabalhadores endividados, e suas demissões vão fazer com que eles paguem essas dívidas e não recebam nenhum tipo de garantia para se manter de um emprego para o outro”, completa.