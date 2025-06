Entenda por que a China e outros países criticam o acordo comercial entre EUA e Reino Unido

O acordo comercial entre os Estados Unidos e o Reino Unido para reduzir algumas tarifas de importação entrou em vigor nesta segunda-feira (30). Os fabricantes de automóveis britânicos agora podem exportar para os EUA com uma taxa reduzida de 10%, em relação aos 27,5% anteriores.



Já as atuais tarifas de 10% sob produtos como peças e motores de aeronaves foram totalmente removidas. Por outro lado, a questão das taxas sobre aço e alumínio continua sem solução. O Reino Unido conseguiu evitar tarifas de 50%, mas pode ser sancionado a partir de 9 de julho, a menos que um acordo seja alcançado.



“A finalidade destas alíquotas impostas por Trump foi exatamente na expectativa de que isso forçaria os governos a ir à mesa de negociação para os Estados Unidos obterem alguma concessão”, comenta Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, em conversa com o Conexão Record News desta segunda-feira (30). Segundo Feijó, os britânicos acreditam que terão um benefício bilionário em exportações por conta das taxas melhores que negociaram.



Por outro lado, outros países como China e Índia criticam as alíquotas especiais negociadas com os Estados Unidos, afirmando que estes benefícios criam distorções no comércio internacional por não tratarem os países da maneira igualitária, como a OMC (Organização Mundial do Comércio) preconiza.