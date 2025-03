Entenda por que Brasil se tornou o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo

Juros mais baixos e inflação controlada alavancaram a produção de aparelhos de ar-condicionado, afirma Jorge Nascimento, presidente-executivo da Eletros (Associação Nacional dos Fabricantes Produtos Eletroeletrônicos), em entrevista ao Conexão Record News nesta terça-feira (18). O Brasil se tornou o segundo maior fabricante de ar-condicionado do mundo, atrás apenas da China. Anteriormente, o país ocupava o quinto lugar do ranking.



Nascimento ressalta a importância do ambiente econômico mais próspero, mas aponta que não foi o único elemento que favoreceu a indústria. “ Temperaturas mais elevadas , a população buscando conforto, bem-estar, comodidade, buscou os produtos de climatização, ventilação para poder amenizar, ter uma qualidade de vida melhor.”