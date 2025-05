Entenda por que vitória do partido de Milei nas eleições legislativas de Buenos Aires é ‘novidade’

O partido do presidente Javier Milei , venceu as eleições legislativas de Buenos Aires. A capital argentina era governada, desde 2007, pelo PRO (Proposta Republicana), a agremiação do ex-presidente Mauricio Macri. O partido de Milei, A Liberdade Avança, recebeu pouco mais de 30% dos votos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (19), o analista internacional Vladimir Feijó, afirma que resultado é uma “novidade”, uma vez que “a principal província argentina teve essa mudança ideológica e de apoio partidário, em vez do liberalismo clássico, tradicional, tem dado indícios de que, apesar das dificuldades, tem apoiado essa transição ideológica do Javier Milei”, afirma.