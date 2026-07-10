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Escalada de tensões ameaça mercado de petróleo em 2027

Conflito compromete perspectivas e reduz previsão de superávit no próximo ano

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A escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã pode comprometer as expectativas para o mercado global de petróleo em 2027.

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