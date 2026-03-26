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Escalada do conflito volta a impactar mercados globais

Preço do barril de petróleo voltou a atingir US$ 100 e houve queda da bolsa de valores

Conexão Record News|Do R7

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O preço do petróleo voltou a alcançar a marca de 100 dólares devido ao prolongamento da guerra no Oriente Médio, que já está na quarta semana. O Irã rejeitou uma proposta de paz dos Estados Unidos, intensificando as tensões na região.

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