Estabelecimento que não acolher mulheres pode ser multado, aponta diretora do Procon Protocolo com medidas de acolhimento e proteção de mulheres em situações de risco e violência é adotado por apenas 25% dos fornecedores

Estabelecimentos comerciais que não aderirem ao protocolo "Não Se Cale", que visa proteger mulheres contra a violência , podem ser duramente penalizados por descumprirem as regras do programa, segundo Patrícia Dias, diretora de assuntos jurídicos do Procon-SP .





“O estabelecimento que não tem os cartazes pode ser sancionado com multa, da mesma forma que, quando não é realizada a capacitação por parte dos funcionários do estabelecimento, eles [os donos] podem ser sancionados”, diz.





Conexão Record News de quinta-feira (4), Patrícia explica que a capacitação de colaboradores nessa iniciativa ajuda a fidelizar a base de clientes de um comércio. "A disponibilização de um espaço de acolhimento, reservado e seguro para a vítima, é um diferencial no mercado, fideliza o cliente e, mais do que tudo, representa a responsabilidade social do empresário, do fornecedor", comenta.





Uma fiscalização feita pelo Procon de São Paulo constatou que apenas 25% dos estabelecimentos seguem o protocolo para mulheres — que consiste em medidas de acolhimento e proteção em situações de risco e violência, como assédio, por exemplo.



A polícia prevê que os locais tenham cartazes com informações sobre como pedir ajuda, além de funcionários capacitados para agir em casos de assédio ou violência.



