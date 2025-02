Estados entendem que não é papel deles verificar se pessoas são ilegais ou não, diz professor

A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, afirmou que não vai realizar prisões de pessoas apenas por serem imigrantes ilegais, contrariando as novas políticas migratórias adotadas por Donald Trump . Segundo o comunicado oficial, os agentes não irão parar, questionar, deter, prender ou aplicar uma retenção a nenhum indivíduo sob a justificativa de que são imigrantes sem documentação. O órgão ainda afirma que os casos de denúncia de imigrantes ilegais serão direcionados para a alfândega do país.



Manuel Furriela, mestre em direito internacional pela USP (Universidade de São Paulo), explica ao Conexão Record News desta quarta (22) que o governo de Trump não possui oficiais suficientes para realizar os processos de deportação em massa rapidamente. Para Furriela, é necessário contar com a ajuda dos estados e municípios, que não enxergam a atividade dentro de seus escopos. “Aí começam algumas resistências no cumprimento da determinação, porque os estados entendem que não é papel deles ficar abordando as pessoas e verificando se são ilegais ou não”, completa o professor.