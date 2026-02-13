Estados Unidos assinam acordo comercial com Taiwan

Autoridades do governo Trump assinaram um acordo comercial recíproco com Taiwan. O documento estabelece uma tarifa de 15% sobre todas as importações de Taiwan. Em troca, o país asiático eliminará ou reduzirá taxas sobre quase todos os produtos dos Estados Unidos e aumentará as compras até 2029.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!