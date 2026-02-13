Logo R7.com
Estados Unidos assinam acordo comercial com Taiwan

Produtos taiwaneses serão taxados em 15%; país asiático deve aumentar compras de produtos americanos

Conexão Record News|Do R7

Autoridades do governo Trump assinaram um acordo comercial recíproco com Taiwan. O documento estabelece uma tarifa de 15% sobre todas as importações de Taiwan. Em troca, o país asiático eliminará ou reduzirá taxas sobre quase todos os produtos dos Estados Unidos e aumentará as compras até 2029.

