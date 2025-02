Estados Unidos retoma doações para Programa Mundial de Alimentos da ONU

O Programa Mundial de Alimentos da ONU (Organização das Nações Unidas) informou, nesta segunda-feira (10), que os Estados Unidos retomaram as doações nesta semana. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada depois de o governo do país ser informado que 500 mil toneladas de alimentos já haviam sido despachadas ou estavam prontas para envio.



O governo de Donald Trump pausou a ajuda externa por 90 dias para revisar as contribuições e avaliar se elas estão alinhadas com a nova política norte-americana. Segundo a agência da ONU, a retomada das doações permite compras e entregas de alimentos sob acordos da Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, na sigla em inglês).