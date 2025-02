'Estamos em uma época de demonstração de força', diz professor sobre testes de mísseis russos

“Nós estamos em uma época de demonstração de força, lembra muito a primeira Guerra Fria, não tem como não chamar o que estamos vivendo de ‘segunda Guerra Fria’”, afirma Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (6). O especialista comenta os exercícios militares com mísseis balísticos intercontinentais confirmados pelo Ministério da Defesa da Rússia, que aconteceram na região da fronteira com o Cazaquistão e próximo à Ucrânia.



“São proibidos testes nucleares na atmosfera, os testes feitos atualmente são subterrâneos, mas o míssil testado tem capacidade nuclear e um alcance de 11 mil km”, completa Brustolin. Em 2024, a Rússia fez testes semelhantes como uma maneira de enviar um alerta aos países ocidentais que apoiam a Ucrânia.