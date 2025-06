Estamos próximos de um novo conflito global? Professor compara situação atual com a década de 1930

“Toda vez você tem uma potência hegemônica e você tem uma potência desafiante, não há dúvida nenhuma que o fim disso é guerra”, afirma o professor de relações internacionais Leonardo Trevisan, em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (18).



O professor compara a situação atual, com a escalada do conflito entre Israel e Irã , com o cenário encontrado na década de 30 do século passado, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial.





“O que você de alguma forma [ao olhar para o passado] pretende é entender o que já aconteceu para ver se está acontecendo de novo. [...] Se nós olharmos para o contexto dos anos 30, nós vemos uma caminhada inexorável para a ideia do confronto. E isso está muito presente hoje”, diz o especialista.



Trevisan aponta que o número de guerras pelo mundo diminuiu a partir de 1960, mas voltou a enfrentar crescimentos a partir de 2013. “O mundo começou a ter uma desglobalização. Parou o comércio, parou o entendimento, parou de alguma forma a compreensão que o outro pode ser diferente. E começou a abrir espaço para onde não tem comércio, tem guerra”, explica.



O professor ainda destrincha as semelhanças do cenário atual com o período anterior à Segunda Guerra Mundial. “A polarização política está presente em todos os países. Praticamente não há nenhum registro de que a polarização não está presente. Exatamente igual aos anos 30”, completa.