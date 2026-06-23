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Estreito de Ormuz registra tráfego mais intenso desde o começo do conflito

Segundo dados de monitoramento, 35 navios de carga atravessaram a região nesta segunda-feira (22)

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O estreito de Ormuz registrou o tráfego mais intenso desde o começo do conflito no Oriente Médio. Segundo dados de monitoramento, 35 navios de carga atravessaram a região nesta segunda-feira (22).

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