Estreito de Ormuz registra tráfego mais intenso desde o começo do conflito

O estreito de Ormuz registrou o tráfego mais intenso desde o começo do conflito no Oriente Médio. Segundo dados de monitoramento, 35 navios de carga atravessaram a região nesta segunda-feira (22).



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