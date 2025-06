‘Esvaziamento do poder Executivo’, diz economista sobre decisão no Congresso a respeito do IOF

O Congresso Nacional derrubou o decreto presidencial que mudaria as regras de cobrança no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Para a economista Carla Beni, o episódio representa, mais de que uma questão econômica, um problema político. "O que a gente está vendo também é um esvaziamento do Poder Executivo e uma mudança de rota onde o próprio Legislativo, o Congresso, está, literalmente, dizendo que manda o que quer que seja feito. Então, é aqui que a gente mora com um problema, porque ele passou de uma questão fiscal", analisa.



Em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (26), Carla explica que representantes dos dois Poderes chegaram a se reunir no domingo (22) para discutir mudanças no texto. Entretanto, já na segunda-feira (23), “o Executivo entregou a proposta do IOF e, imediatamente, o presidente da Câmara foi às redes sociais dizendo que ia derrubar”, lembra a especialista.



"Vamos ter que fazer contingenciamentos, vamos ter que fazer cortes em outras pastas e, o pior de tudo, é esse desalinho entre o Executivo e o Legislativo", completa.



Sem o aumento de arrecadação que seria gerado pelo decreto, o governo agora precisa bloquear R$ 10 bilhões para compensá-lo. Carla, porém, tranquiliza quanto à possibilidade de um apagão fiscal a curto prazo. “Há, sim, possibilidade de o governo cumprir a meta fiscal neste ano, mas vai ter que deixar alguns itens de fora, como precatórios novamente”, conclui a economista.