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EUA aumentam pressão sobre governo cubano

Trump classifica ilha como ameaça à segurança; Havana alega guerra econômica implacável

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Os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre Cuba devido à grave crise econômica e energética que afeta o país. O professor Vitelio Brustolin analisa a situação.

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