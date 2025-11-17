EUA aumentam pressão sobre regime de Nicolás Maduro e reforçam presença militar no Caribe

O presidente Donald Trump expressou disposição para dialogar com o líder venezuelano Nicolás Maduro. A declaração ocorre em um momento de intensificação das operações militares americanas no Caribe. Washington vai classificar Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira.



