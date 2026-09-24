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EUA convidam presidente russo para reunião do G20 em Miami

Premiê polonês afirmou que proposta pode encorajar Moscou a continuar com conflito

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O convite dos EUA a Vladimir Putin foi visto pelo primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, como um incentivo à continuidade da guerra na Ucrânia.

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