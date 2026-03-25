EUA devem enviar 2.000 soldados para o Oriente Médio

O governo dos Estados Unidos anunciou o deslocamento de aproximadamente 2.000 soldados para o Oriente Médio, incluindo membros da 82ª Divisão Aerotransportada especializados em operações aéreas.



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