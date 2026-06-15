EUA e Irã acertam acordo de paz para encerrar conflito

O governo dos Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para pôr fim ao conflito que se estende há quase quatro meses no Oriente Médio. A assinatura oficial do tratado está prevista para sexta-feira (19).



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