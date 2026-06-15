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EUA e Irã acertam acordo de paz para encerrar conflito

Governo iraniano disse que vai cobrar taxas de navios em Ormuz; Trump diz que não haverá pedágio

Conexão Record News|Do R7

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O governo dos Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo para pôr fim ao conflito que se estende há quase quatro meses no Oriente Médio. A assinatura oficial do tratado está prevista para sexta-feira (19).

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