EUA e Irã buscam acordos que tragam benefícios econômicos

De acordo com um diplomata iraniano, o país busca um acordo nuclear benéfico para os dois lados. As negociações entre Irã e EUA ocorrem desde o início de fevereiro para evitar um novo confronto militar.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!