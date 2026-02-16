Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA e Irã buscam acordos que tragam benefícios econômicos

Países retomaram conversas para resolver disputa sobre programa nuclear iraniano

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

De acordo com um diplomata iraniano, o país busca um acordo nuclear benéfico para os dois lados. As negociações entre Irã e EUA ocorrem desde o início de fevereiro para evitar um novo confronto militar.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Estados Unidos
  • Irã
  • diplomacia
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.