EUA e Israel voltam a atacar alvos militares do Irã

Um dia após o presidente Donald Trump sugerir negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Israel voltaram a atacar alvos militares do Irã. Em resposta, mísseis iranianos atingiram Tel Aviv.



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