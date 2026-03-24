EUA e Israel voltam a atacar alvos militares do Irã
Ação aconteceu um dia depois de Donald Trump falar em negociações pelo fim do conflito
Um dia após o presidente Donald Trump sugerir negociações para encerrar a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Israel voltaram a atacar alvos militares do Irã. Em resposta, mísseis iranianos atingiram Tel Aviv.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Trump aprovou operação após conversar com Netanyahu
Segundo fontes, premiê israelense defendeu assassinato de Ali Khamenei 48 horas antes do início do conflito
Lei que autoriza venda de remédios em supermercados entra em vigor
Farmácias poderão ser instaladas em áreas delimitadas e sob supervisão de farmacêuticos
Preço do petróleo volta a subir em meio a incertezas sobre conflito no Oriente Médio
Barril do brent subiu mais de 2% nesta terça (24), depois de queda brusca no dia anterior
'Status nuclear da Coreia do Norte é irreversível'
Segundo Kim Jong-un, expansão do poder do país é essencial para a segurança nacional
Mísseis lançados pelo Irã atingem regiões de Israel
Prédios e carros ficaram danificados com o impacto; há relato de quatro feridos
Israel diz que vai seguir com ofensivas no Líbano e Irã
Govern já havia ameaçado Beirute de perder território caso não desarmasse Hezbollah
Sistema Cantareira termina verão com pior patamar em 10 anos
Redução da pressão da água na região metropolitana de SP deve ser mantida em 10 horas por dia
Diesel brasileiro abre semana 74% mais barato do que no exterior
Abicom diz que abastecimento para março está seguro; mas segue monitorando desdobramentos
Banco Central diz que guerra exige política de juros restritiva
Ata do Copom não dá mais indicações sobre próximos passos da Selic
Acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul começa em maio
Medida provisória vai permitir eliminação imediata de algumas tarifas; legalidade é contestada
Preço do petróleo cai e bolsas de valores também operam em queda
Mercado mundial reagiu depois de anúncio de Trump, que pausará ataques ao Irã
Keir Starmer diz que Reino Unido não é alvo do Irã
Premiê foi questionado após Teerã disparar mísseis contra base militar no Oceano Índico
Governo dos EUA suspende sanções contra petróleo do Irã
Medida permite venda do que já está armazenado no mar e é para tentar conter preços
Israel explode ponte em fronteira com Líbano
Passagem era usada para transporte de armas do grupo terrorista Hezbollah