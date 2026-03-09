Logo R7.com
EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina

Objetivo seria combater cartéis e afastar adversários da região

Conexão Record News

Os Estados Unidos formaram uma coalizão militar com 12 países da América Latina, nomeada Escudo das Américas, para combater os cartéis de drogas e afastar influências de nações como China e Rússia.

  • america-latina
  • estados-unidos
  • trafico-de-drogas
  • crime-organizado

