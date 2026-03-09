EUA formam coalizão militar com 12 países da América Latina

Os Estados Unidos formaram uma coalizão militar com 12 países da América Latina, nomeada Escudo das Américas, para combater os cartéis de drogas e afastar influências de nações como China e Rússia.



