EUA oferecem para Ucrânia garantias de segurança semelhantes às da Otan

Artigo 5º do tratado exige que aliança defenda qualquer membro que seja atacado

Conexão Record News|Do R7

Os Estados Unidos ofereceram garantias de segurança semelhantes às da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para Kiev durante negociações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Berlim.

