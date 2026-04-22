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EUA recorrem à tecnologia ucraniana de combate a drones

Sistema foi adotado em base aérea norte-americana na Arábia Saudita após ataque iraniano

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos passaram a usar tecnologia ucraniana de combate a drones após ataques do Irã, de acordo com a Reuters.

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