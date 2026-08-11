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Tribunal de Damasco condena Bashar al-Assad à morte

Ex-presidente foi declarado culpado de vários crimes contra a humanidade

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O ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi condenado à morte por crimes contra a humanidade nesta terça-feira (11). O regime instaurado pela família do político levou à morte de milhares de sírios e dominou o país por mais de 50 anos.

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