Tribunal de Damasco condena Bashar al-Assad à morte

O ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, foi condenado à morte por crimes contra a humanidade nesta terça-feira (11). O regime instaurado pela família do político levou à morte de milhares de sírios e dominou o país por mais de 50 anos.



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