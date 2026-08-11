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Donald Trump impõe condições para acordo de paz com Irã

Presidente afirmou que vai cobrar indenização por 'todas as pessoas que Teerã matou ou feriu'

Conexão Record News|Do R7

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O presidente dos Estados Unidos respondeu às condições do Irã para um acordo de paz envolvendo o estreito de Ormuz.

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