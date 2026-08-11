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Suprema Corte russa barra participação de partido contrário à guerra

Yabloko é o único partido opositor em atividade no país e tem apenas 3% de apoio

Conexão Record News|Do R7

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A Suprema Corte da Rússia decidiu impedir o partido Yabloko de participar das próximas eleições parlamentares em setembro.

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