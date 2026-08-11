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Governo americano diz estar disposto a discutir tarifaço com Brasil

Documento foi protocolado na Organização Mundial do Comércio, mas ainda não existe data

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O governo norte-americano sinalizou disposição para dialogar com o Brasil sobre as novas tarifas impostas a produtos brasileiros.

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