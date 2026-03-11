EUA recusam pedidos da indústria naval para escolta militar no Estreito de Ormuz

A Marinha dos Estados Unidos tem recusado pedidos da indústria naval para fornecer escoltas militares pelo Estreito de Ormuz. Autoridades alegam que o risco de ataques é elevado demais no momento e divergem de declarações feitas por Donald Trump.



