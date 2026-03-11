Logo R7.com
EUA recusam pedidos da indústria naval para escolta militar no Estreito de Ormuz

Autoridades alegam que risco de ataques é muito alto e divergem de declarações de Trump

A Marinha dos Estados Unidos tem recusado pedidos da indústria naval para fornecer escoltas militares pelo Estreito de Ormuz. Autoridades alegam que o risco de ataques é elevado demais no momento e divergem de declarações feitas por Donald Trump.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

