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Trump diz que não há prazo para fim do conflito com Irã

Em meio à crise, secretário da Marinha dos EUA foi demitido

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O presidente Donald Trump declarou que não há um prazo definido para o término do conflito ou para um possível acordo de paz com o Irã.

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