Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

EUA vão fornecer nova ajuda humanitária a Cuba

Apesar disso, Washington segue intensificando esforços para bloquear fornecimento de petróleo

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Os Estados Unidos anunciaram um aporte adicional de US$ 6 milhões em ajuda humanitária a Cuba após o furacão Melissa.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Cuba
  • Estados Unidos
  • Furacão
  • Petróleo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.