Executivos afirmam que mundo esgotou reservas de petróleo
De acordo com autoridades, restam hoje menos de seis bilhões de barris de reservas comerciais
O planeta corre o risco de passar por uma nova crise do petróleo, após especialistas e executivos concluírem que as reservas de petróleo pelo mundo estão esgotadas.
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