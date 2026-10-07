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Executivos afirmam que mundo esgotou reservas de petróleo

De acordo com autoridades, restam hoje menos de seis bilhões de barris de reservas comerciais

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O planeta corre o risco de passar por uma nova crise do petróleo, após especialistas e executivos concluírem que as reservas de petróleo pelo mundo estão esgotadas.

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