Exército de Israel volta a bombardear capital do Líbano

Alvos eram centros de comando e depósito de armas dos terroristas do Hezbollah

Conexão Record News|Do R7

Nas primeiras horas da manhã, Israel realizou ataques aéreos em Beirute, capital do Líbano. O pesquisador Vitelio Brustolin comenta o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

