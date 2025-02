Expansão da dívida bruta brasileira preocupa o mercado financeiro; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (31), o economista Denis Medina comentou os dados divulgados pelo Banco Central sobre a alta de 2,2% da dívida bruta brasileira , um dos principais indicadores econômicos observados pelos investidores para analisar a saúde das contas públicas, no acumulado de 2024.



Medina destacou a expansão da trajetória da dívida como uma das principais preocupações do mercado financeiro. "Enquanto ela vai crescendo, a gente não vê um momento de estabilidade que seria fundamental para os investidores entenderem que a economia está sob controle", salientou.



Segundo o especialista, a fuga de capital, provocada pelo receio de investir no Brasil, e a consequente valorização do dólar em relação ao real também podem gerar inflação, impactando diretamente no preço de bens ligados ao valor da moeda americana, como alguns alimentos e combustíveis.