Falta de chuva e ondas de calor no centro do país causam ‘calorão’ na região Sudeste

Das dez maiores temperaturas registradas na última segunda-feira (21) no Brasil, a maioria ocorreu em estados do Sudeste. O destaque está nos litorais de São Paulo , Rio e Espírito Santo, com temperaturas próximas aos 39°C. Giovanni Dolif, doutor em meteorologia do Cemaden, explica ao Conexão Record News que a onda de calor se dá pela falta de chuvas, que são comuns no período do verão para amenizar as temperaturas.



Além disso, Dolif destaca que no Centro-Oeste brasileiro o ar quente está soprando da região central para o litoral. O meteorologista diz que há um aumento de temperatura quando o ar desce a serra, com aproximadamente 1°C a cada 100 metros, o que justifica as altas temperaturas registradas no litoral.