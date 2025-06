Falta de mulheres nos espaços de poder compromete políticas de combate à violência doméstica

O Mapa da Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça nesta quarta-feira (11), aponta um crescimento da violência contra a mulher no Brasil . Casos de feminicídio têm o maior número da série histórica: 1.459. Há o registro de mais de 83 mil casos de estupro — o maior nos últimos cinco anos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Maíra Recchia, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São Paulo, exalta a legislação do Brasil quanto ao combate à violência doméstica, mas lamenta os índices alarmantes.



“É muito importante que os nossos legisladores pensem sob essa ótica [de combate à violência], para desenvolverem políticas públicas para as mulheres”, relata a advogada. Maíra ainda aponta que a falta de políticas públicas adequadas está ligada à falta de mulheres nos espaços de poder.



A especialista ainda ressalta a importância da conscientização da sociedade brasileira quanto às formas de violência contra a mulher. “A gente está muito habituada a falar da violência física, sexual, mas a gente tem a violência psicológica, moral, financeira, que também vitimam as mulheres brasileiras”, completa.