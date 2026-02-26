Logo R7.com
Rússia usou míssil de cruzeiro com capacidade nuclear

Desenvolvimento do projétil levou Trump a abandonar tratado histórico em 2019

Conexão Record News|Do R7

Imagens de destroços confirmam o uso pela Rússia de um míssil de cruzeiro com capacidade nuclear contra a Ucrânia. O pesquisador Lier Ferreira comenta o ataque.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

