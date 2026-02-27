Logo R7.com
Intermediadoras de cripto serão obrigadas a manter sigilo de usuários

Conselho Monetário Nacional aprova regra que equipara setor a instituições financeiras

Conexão Record News

As intermediadoras de transações com criptoativos passam a ser obrigadas a manter o sigilo dos usuários. O Conselho Monetário Nacional aprovou mudanças que enquadram o setor às instituições financeiras.

