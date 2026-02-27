Irã e Estados Unidos anunciam avanço em negociações

O governo iraniano confirmou que irá discutir detalhes técnicos com os Estados Unidos sobre um possível acordo nuclear na próxima semana, após encontro em Genebra, Suíça. O Irã defende que as conversas se limitem ao programa nuclear e pede que os EUA abandonem exigências consideradas excessivas.



