Donald Trump e Volodymyr Zelensky conversam por telefone

Líderes abordaram troca de prisioneiros e reconstrução da Ucrânia em ligação telefônica

Conexão Record News|Do R7

O presidente dos Estados Unidos conversou por telefone com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky antes do encontro entre representantes dos dois países em Genebra.

