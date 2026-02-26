Logo R7.com
Mais de 2.500 cidades brasileiras estão em risco de desastres naturais

Juiz de Fora é o 9º município com maior população em área de risco, segundo o Cemaden

Conexão Record News

Segundo dados da Adapta Brasil, ferramenta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 2.600 cidades brasileiras possuem risco alto para deslizamentos de terra, inundações e secas, dentre outros desastres naturais. do

