Fechamento do Estreito de Ormuz pode levar à alta do dólar; entenda

O Irã precisa do aval do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do aiatolá Ali Khamenei para aprovar o fechamento do Estreito de Ormuz , via marítima responsável por escoar 20% da produção global do petróleo e transportar gás natural liquefeito. A medida é uma retaliação ao bombardeio dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas.



A situação tende a afetar ainda mais o preço do petróleo e, consequentemente, toda a economia mundial. Segundo Carla Beni, economista conselheira do Corecon-SP (Conselho Regional da Economia de São Paulo), o nível de elevação do preço do petróleo vai depender da duração do confito.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (23), a economista diz que, em instabilidades mundiais, os investidores tendem a investir em dólar ou em ouro. “Se os países forem comprar mais dólares, a tendência é do preço subir, então a gente teria também um impacto aqui [no Brasil] no câmbio, fazendo com que nossa moeda deprecie”, explica.