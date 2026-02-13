Logo R7.com
Feriado terá 4 milhões de veículos nas rodovias

Maior movimentação é de quem vai deixar a capital paulista rumo ao interior e litoral

Conexão Record News|Do R7

PRF irá reforçar nos próximos dias a fiscalização contra combate à embriaguez no volante. Para entender quais são os principais cuidados para evitar acidentes nas estradas, o 'Conexão Record News' entrevistou o diretor da FGV transportes, Marcus Quintella.

