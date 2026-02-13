Feriado terá 4 milhões de veículos nas rodovias

PRF irá reforçar nos próximos dias a fiscalização contra combate à embriaguez no volante. Para entender quais são os principais cuidados para evitar acidentes nas estradas, o 'Conexão Record News' entrevistou o diretor da FGV transportes, Marcus Quintella.



