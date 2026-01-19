Logo R7.com
FGC começa a devolver dinheiro de clientes do Banco Master

Ação ocorre dois meses depois da liquidação da instituição pelo Banco Central

Conexão Record News|Do R7

O FGC (Fundo Garantidor de Crédito) iniciou, nesta segunda-feira (19), o processo de pagamento para investidores que tinham algum valor no Banco Master dois meses após da liquidação da instituição pelo Banco Central.

