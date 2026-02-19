Flexibilização aumenta pedidos de CNH em MG

O número de requerimentos para a obtenção da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em Minas Gerais mais que dobrou após a flexibilização do processo decretada pelo governo federal. Em janeiro de 2026, o Detran-MG registrou cerca de 52.900 solicitações para a primeira habilitação — total que representa aumento de 142,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior.



