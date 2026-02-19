Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Flexibilização aumenta pedidos de CNH em MG

Número de solicitações para primeira habilitação cresce 142,6% após mudanças

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O número de requerimentos para a obtenção da primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em Minas Gerais mais que dobrou após a flexibilização do processo decretada pelo governo federal. Em janeiro de 2026, o Detran-MG registrou cerca de 52.900 solicitações para a primeira habilitação — total que representa aumento de 142,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cnh
  • governo-federal
  • hora-news
  • minas-gerais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.